На Тернопільщині у ДТП постраждали діти

З переломами до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала в ортопедичне відділення дівчинку 2007 року народження. Дитину на вулиці Коновальця 14 липня збив водій автомобіля Mercedes-Benz, коли та переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ.

Відповідно до цієї статті відповідатиме у суді й водії, причетні до аварії, яка трапилася 16 липня .

За попередньою інформацією, водій автомобіля “ВАЗ-21093″, рухаючись другорядною дорогою «Городище-Бучач-Зарваниця», на перехресті з дорогою «Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль», не пропустив автомобіль «Volkswagen Passat B8″ і зіткнувся з ним.

У результаті удару до лікарні госпіталізували пасажирів ВАЗу – трьох дітей віком 5, 8 та 10 років, а також 30-річну жінку та водія.

Водії попередньо тверезі, але в них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей, розслідують працівники відділення поліції №2 Зборова. 17 липня близько 3 ночі на залізничній станції села Цебрів Озернянської територіальної громади потяг сполученням «Київ-Ужгород» збив невідому жінку. Потерпіла загинула.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють причину нещастя, а також особу загиблої.