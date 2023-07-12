У ДТП на Тернопільщині потрапили дві родини з дітьми

П’ять дорожньо-транспортних пригод з лише за одну добу – 11 липня, зареєстрували правоохоронці Тернопільщини. У кожній автопригоді є травмовані. Серед дванадцяти потерпілих – четверо дітей.

У Тернополі близько 10:50 водій автомобіля “ВАЗ” не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. У результаті такого маневру уникнути зіткнення з зустрічним авто марки “ЗАЗ” не зміг. До лікарні з тілесними ушкодженнями та переломом звернувся водій “ЗАЗ”. Йому надали меддопомогу без госпіталізації.

О 16:17 на лінію “102″ надійшло повідомлення від лікаря про те, що до них з численними переломами та іншими тілесними ушкодженнями доставили жительку Теребовлі 1965 року народження. Жінка була пасажиром в автомобілі, який потрапив у аварію. Автопригода трапилася близько 16:20 між селами Буданів та Долина. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля “ЗАЗ”, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив автівку “УАЗ” та врізався в неї.

Потрапила у дорожньо-транспортну пригоду того ж дня й родина з Кременецького району. Між Ланівцями та селом Великі Дедеркали жінка, керуючи автомобілем “BMW-320″, в’їхала у дорожній бетонний стовп. Після цього іномарка перекинулася. На момент аварії в салоні авто перебував чоловік кермувальниці та двоє дітей – дев’яти та тринадцяти років. Їх усіх з травмами різного ступеня тяжкості доправили до Шумської лікарні. За попередніми даними, водійка була твереза.

Їзда у стані алкогольного сп’яніння стала причиною аварії на Чортківщині, а саме на трасі Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. Чоловік, керуючи “Skoda Octavia A5″, виїхав на ліве узбіччя. Після цього автівка злетіла в кювет та перекинулася.

Водія та чотирьох пасажирів доправили до лікарні. Кермувальник на момент аварії перебував у стані алкогольного сп’яніння. У його крові газоаналізатор показав 1,26 проміле алкоголю.

Пасажирам пощастило менше: 13-річного хлопчика без свідомості госпіталізували до реанімаційного відділення. До травматології потрапила дитина восьми років та двоє жінок 1990 та 2000 років народження.

Водія затримали відповідно до статті 208 КПК. Він відповідатиме перед законом згідно з статтею 286-1 ККУ.

Чергова аварія трапилася о 22:36 в обласному центрі на перехресті вулиць Бережанська – Кривоноса – Львівська – Мазепи. Водій автомобіля “DAEWOO MATIZ”, на регульованому перехресті проігнорував заборонний червоний сигнал світлофора та врізався в автомобіль «SKODA RAPID». Водій «SKODA RAPID» звернувся за медичною допомогою.

Працівники поліції наголошують, що ігнорування правил дорожнього руху не завжди може закінчитися щасливо. Перевищення швидкості, обгін, неуважність, недотримання дистанції, ігнорування розмітки та дорожніх знаків, а також пиятика за кермом – це основні причини аварії, у яких не лише травмуються, але й гинуть люди.

Не варто забувати про ремені безпеки та використання дитячих крісел.

Будьте уважними та дотримуйтесь правил. Бережіть себе та близьких!