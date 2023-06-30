На Тернопільщині зіткнулися мотоцикл та автомобіль

Двоє неповнолітніх хлопців потрапили до лікарні з тілесними ушкодженнями. Юнаки травмувалися у дорожньо-транспортній пригоді. Аварія трапилася 29 червня близько 19:30 на Чортківщині.

Учень дев’ятого класу, 2008 року народження, разом зі своїм 16-річним товаришем їхали на мотоциклі “Lifan LC 200″.

За попередньою інформацією, хлопець, здійснюючи маневр обгону, допустив зіткнення з автомобілем “Renault”, який рухався в попутному напрямку.

У результаті зіткнення хлопці отримали переломи та садна. Їм надали меддопомогу без госпіталізації. Водії попередньо тверезі, але у них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ.

Поліціянти Тернопільщини закликають батьків посилити контроль за дітьми. Обов’язково нагадуйте дітям про Правила дорожнього руху і пам’ятайте, що керувати мототранспортними засобами й мотоколясками (категорії А1, А) можна лише після проходження спецкурсів та маючи відповідні документи.

Не забувайте про екіпіровку: правильно підібраний одяг та шолом зроблять їзду комфортною і безпечною.