У ДТП, яка трапилася на Тернопільщині, трирічну дитину врятувало автокрісло

Упродовж 23-25 червня на дорогах Тернополя та області працівники поліції зареєстрували 5 дорожньо-транспортних пригод. У кожній автопригоді є травмовані.

У п’ятницю, 23 червня, у Почаєві на перехресті вулиць Возз’єднання – Лосятинська не розминулися два автомобілі. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій “Volkswagen Caddy” при зміні напрямку руху допустив зіткнення із зустрічним автомобілем “Audi 100″. З місця аварії до неврологічного відділення бригада екстреної меддопомоги доправила кермувальницю Audi.

Ще одна аварія трапилася того ж ранку на автодорозі Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка. На території Підволочиської територіальної громади не розминулися іномарка та електроскутер.

За попередньою інформацією, 48-річна кермувальниця двоколісного мототранспорту виїхала з другорядної дороги на головну, а водій автомобіля “Škoda” не встиг загальмувати й уникнути зіткнення не вдалося. Жінку з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували в реанімаційне відділення.

З переломами, травмами та забоями потрапив до лікарні й сімнадцятирічний мотоцикліст. Хлопець, керуючи “Loncin LX250″, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції та допустив зіткнення з автомобілем марки “Opel Astra”.

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 25 червня близько 9 години у Тернополі на вулиці Об’їзній. Водій автомобіля “Mercedes-Benz Sprinter” не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автівкою “Renault Duster”. У кросовері була сім’ я: двоє дорослих та троє неповнолітніх дітей. Трирічна дитина перебувала в автокріслі й вона травм не отримала. Двох інших малолітніх дітей та кермувальника “Mercedes-Benz Sprinter” госпіталізували.

Ще одна аварія трапилася в неділю о 18:10 на вулиці Тарнавського. Водій автомобіля “Toyota Land Cruisers Prado 150″ порушив правила проїзду перехресть і допустив зіткнення з автомобілем “BMW 520″. У результаті удару до лікарні потрапила пасажирка “BMW”, 1956 року народження.

У всіх водіїв-учасників автопригод взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 ККУ.