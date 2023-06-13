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На Тернопільщині у будинку під час пожежі загинув чоловік

Категорія: Порятунок, Тернопільщина

3ba185259827f4e3d026a36424d53334_w640Повідомлення про загоряння житлового будинку надійшло на лінію “102″ Кременецького районного відділу поліції від диспетчера служби надзвичайних ситуацій.

На місце події виїжджали рятувальники та поліційний офіцер громади.

Загоряння будинку сталося в селі Івання. Після того, як пожежники загасили вогонь й зайшли до приміщення, то виявили там бездиханне тіло 37-господаря. Попередня причина пожежі – паління в ліжку.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.

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