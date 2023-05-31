Смерть у результаті ДТП зареєстрували слідчі на Бережанщині

Про смерть в результаті дорожньо-транспортної пригоди в одному із сіл Бережанської територіальної громади слідчим повідомив лікар бригади швидкої допомоги. 30 травня близько 11:30 медики виїжджали на виклик про аварію, але констатували смерть.

За попередніми даними, 65-річний чоловік, виїжджаючи із власного господарства на тракторі Т-25, не впорався з керуванням і як результат – техніка перекинулася і смертельно травмувала водія. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 286 ККУ.

З тілесними ушкодженнями того ж дня потрапила до лікарні й жителька Тернополя. Тринадцятирічну дівчину на нерегульованому пішохідному переходіна вулиці В.Великого збила водійка автомобіля Honda Civic.

Потерпілу госпіталізували до хірургічного відділення. У водійки взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.