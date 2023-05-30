У Тернополі авто збило велосипедиста, а у Бережанах водій іномарки втік з місця ДТП

Про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на лінію “102″ повідомив учасник автопригоди. Додзвонювач заявив, що збив велосипедиста.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що аварія трапилася 29 травня близько 9:15 на вулиці Карпенка у Тернополі. За попередньою інформацією, водій автомобіля Huyidai Sonata допустив зіткнення з велосипедистом. Останнього з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

За порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, а також залишення місця дорожньо-транспортної пригоди згідно з адміністративним кодексом України відповідатиме і житель селища Козова.

О 16:40 до відділу поліції №1 Бережан надійшло повідомлення від лікаря екстреної медичної допомоги про аварію на трасі “Стрий-Ізварино”, неподалік села Геленків.

У ході перевірки з’ясувалося, що водій автомобіля Honda Acord при виїзді з другорядної дороги на головну, не пропустив автомобіль марки Mersedes Benz Sprinter і врізався у нього. Після аварії кермувальник, який порушив ПДР, залишив місце події. Його розшукують правоохоронці.

Водієві буса надали меддопомогу без госпіталізації.

По обох автопригодах триває перевірка.