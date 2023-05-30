Під вартою поліції охорони Тернопільщини – понад 200 автомобілів

До пульта централізованого спостереження Управління поліції охорони підключені понад 200 автомобілів, у тому числі весь автопарк ( 83 автомобілі) Центру екстреної медичної допомоги області, понад 50 одиниць транспорту сільськогосподарського призначення тощо. Все частіше послугу автомобільного GPS-спостереження замовляють власники автотранспортних підприємств та інших фірм, що використовують транспорт.

– Ми пропонуємо найсучасніші охоронні системи GPS-стеження, завдяки яким власник у режимі 24/7/365 може не тільки бачити, де перебуває його авто, а й відстежувати весь маршрут, пробіг, кількість використаного пального, – розповідає заступник начальника центру технічної охорони Управління поліції охорони в Тернопільській області Андрій Беринда . – У разі небезпеки водій може викликати поліцію охорони, натиснувши на тривожну кнопку, встановлену в машині. Але понад 50 замовників наших послуг із охорони автомобілів використовують мобільний додаток із тривожною кнопкою в смартфоні.

Загалом в Україні послугами поліції охорони користуються 2,5 тисячі власників автомобілів. Захистіть своє авто і ви, зателефонувавши за безкоштовним номером 9899 і замовивши послугу GPS-спостереження.

Більше інформації – на сайті https://securitypolice.com.ua/

Управління поліції охорони в Тернопільській області