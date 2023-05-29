Дев’ятеро людей звернулися по допомогу після автопригод

Чотири дорожньо-транспортних пригоди зареєстрували працівники поліції на дорогах Тернополя та області впродовж трьох останніх днів минулого тижня.

Дев’ять людей звернулися за медичною допомогою.

У ніч з 25 на 26 травня у Ланівцях водій у стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем ВАЗ 2101, допустив зіткнення з мотоциклістом. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, кермувальник авто, здійснюючи розворот, не переконався у безпечному русі і як результат, врізався у двоколісний мототранспорт. Водія мотоцикла з тілесними ушкодженнями госпіталізували до травматологічного відділення.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 1 статті 286-1 Кримінального кодексу.

26 травня з переломом гомілкового суглоба до лікарні бригада екстреної медичної допомоги привезла 26-річного тернополянина. Чоловіка близько 12:00 збив водій автомобіля BMW 428I. Аварія трапилася на стоянці для автомобілів.

У суботу, 27 травня, неподалік села Смиківці, не розминулися автомобілі KIA K5 та LEXUS RX350.

Попередня причина ДТП – водій KIA K5, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив авто, яке рухалося головною трасою. В результаті удару до лікарні зверталися обидвоє водіїв та семирічний пасажир з LEXUS. Після надання медичної допомоги усіх відпустили за місцем проживання.

Дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими зареєстрували поліціянти й 28 травня. У Тернополі на вулиці Захисників України зіткнулися дві іномарки. Водій Ford Mondeo виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із Citroen C4.

До травматології потрапив кермувальник Ford Mondeo. Тілесні ушкодження отримав й інший водій та двоє пасажирів. Проте їх не госпіталізовували.

У всіх учасників ДТП взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.