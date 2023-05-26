У автопригодах, які трапилися на Тернопільщині, загинули та травмувалися люди

За минулу добу працівники поліції задокументували на дорогах Тернопільщини три автопригоди, одна з них – зі смертельними наслідками.

Смертельне ДТП трапилися поблизу с. Шибалин, Бережанської громади. Водій “Volkswagen Pasat” не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на трактор «John Deere». Унаслідок зіткнення автівка виїхала на зустрічну смугу та потрапила під вантажівку “МAN”. Одна з пасажирок від отриманих травм загинула на місці події, кермувальника іномарки та ще одну пасажирку з тяжкими травмами госпіталізували медики.

З тяжкими тілесними ушкодженнями до лікарні Івано-Франківська бригада екстреної медичної допомоги доправила неповнолітнього мешканця Космирин, Чортківського р-ну. Травми він отримав в результаті ДТП. У ході перевірки стало відомо, що 11-річного хлопчика на вулиці села збив мотоцикліст. Правоохоронці встановили особу винуватця ДТП, його розшукують.

На вулиці у Кременці не розминулися дві автівки. На перехресті вулиць Осовиця – Льотчиків Визволителів автомобіль “BMW” допустив зіткнення із автомобілем «Volkswagen».

Травми отримали пасажири останньої іномарки, зокрема в пологове відділення Кременецької лікарні з загрозою переривання вагітності медики доправили 35 річну та 29-річну мешканок села Лідихів.

У водіїв здійснено забір крові на вміст алкоголю. По усіх автопригодах тривають перевірки.