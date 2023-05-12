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У ДТП на Тернопільщині постраждала дитина

Категорія: ДТП

chto-delat-pri-dtp-960x540Двоє людей, серед яких однорічна дитина, отримали тілесні ушкодження в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 11 травня близько опівночі.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська водій автомобіля Ford Transit виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілем “Volkswagen Crafter”.

В результаті удару до лікарні зверталися двоє пасажирів з буса. Проте їх не госпіталізовували.

Автопригоду з потерпілими зареєстрували слідчі в п’ятницю, 12 травня о 9:00. В межах села Підгороднє не розминулися автомобілі Volkswage Passat та Daewoo Lanos.

За медичною допомогою звертався кермувальник Daewoo

Причини автопригод встановлять слідчі. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.

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