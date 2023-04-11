Двох водіїв та пасажира госпіталізували до лікарні в результаті ДТП

На автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече не розминулися дві іномарки. В результаті удару до лікарні з тілесними ушкодженнями потрапили водії та пасажир.

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 10 квітня у селі Яблунів Чортківського району.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Mazda 6 не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з автомобілем Fiat Doblo.

В результаті удару обидвох водіїв та пасажира з Mazda 6 доправили до лікарні. За попередніми даними, кермувальники на момент ДТП були тверезі, але у них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.