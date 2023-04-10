Три автопригоди 7-8 квітня зареєстрували на Тернопільщині слідчі

Шестеро людей отримали травми в результаті трьох дорожньо-транспортних пригод, зареєстрованих слідчими впродовж минулих п’ятниці та суботи.

7 квітня близько 14:30 неподалік села Романівка Тернопільського району водій автомобіля Renault Kango не впорався з керуванням та допустив зіткнення з дорожньою огорожею. В результаті удару до лікарні з тілесними ушкодженнями госпіталізували двох пасажирів. Кермувальник також звернувся за меддопомогою.

Того ж дня о 15:15 на лінію “102″ надійшло повідомлення від чергового ДСНС про те, що неподалік села Смиківці аварія з травмованими.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що дорозі з подвійною смугою руху водій Audi з правої смуги розпочав маневр розвороту. Як результат – він врізався в автомобіль ВАЗ, який рухався у попутному напрямку в лівій смузі. Меддопомогу на місці автопригоди лікарі надавали і пасажирові та водієві ВАЗу.

У суботу, 8 квітня, опівночі житель Кременецького району, керуючи Fiat Doblo, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із вантажівкою DAF. До лікарні в реанімаційне відділення з переломами та іншими тілесними ушкодженнями госпіталізували кермувальника легківки.

У всіх водіїв – учасників ДТП, взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Тривають перевірки.