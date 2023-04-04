Маршрутний автобус у Тернополі травмував пішохода

З тілесними ушкодженнями до травмпункту звернувся житель Тернополя, 1947 року народження. Чоловік повідомив, що травми отримав в результаті наїзду маршрутного автобуса. Про дорожньо-транспортну пригоду медики повідомили чергового поліції.

За попередньою інформацією, аварія трапилася 3 квітня близько 7:45 на вулиці Мазепи. Водій автобуса Богдан А-602, від’їжджаючи від зупинки, задньою частиною транспортного засобу зачепив пішохода.

Потерпілий у момент ДТП нічого не заявляв, а звернувся до медзакладу за кілька годин після травмування. Чоловіка не госпіталізовували. Даний факт внесений в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ. Триває слідство.