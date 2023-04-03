Двоє дітей потрапили до лікарні в результаті ДТП на Тернопільщині

Три дорожньо-транспортних пригоди трапилося на дорогах Тернополя та області 31 березня та 1 квітня. У всіх аваріях постраждали люди.

31 березня близько 15:30 на автодорозі Тернопіль – Львів – Рава-Руська, а саме в селі Озерна, зіткнулося три автомобілі. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водійка автомобіля BMW-325ХІ, жителька Запорізької області,

не обрала безпечної швидкості руху й не дотрималася дистанції. Жінка допустила зіткнення з “Citroen Jumpy”, який їхав попереду. Від удару Citroen відкинуло на смугу зустрічного руху і він врізався в Renault-Scenic.

В результату аварії до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала двох дітей 10 та 15 років. Звернулися за меддопомогою і водії Renault-Scenic та Citroen.

О 21:10 того ж дня у селі Великі Гаї під колеса автомобіля Proton 415 GLI потрапив перехожий. Потерпілий переходив проїзну частину дороги у невстановленому місці. Його з тілесними ушкодженнями госпіталізували до травматологічного відділення.

Першого квітня у Тернополі водій автомобіля Peugeot 3008, здійснюючи маневр розвороту на вулиці Торговиця, допустив зіткнення з Mitsubishi Lancer. До лікарні звернулася пасажирка Mitsubishi.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Тривають перевірки і слідчі встановлюють причини аварій.