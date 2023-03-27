Чотири автопригоди за минулі вихідні зареєстрували правоохоронці на Тернопільщині

Четверо людей отримали травми в результаті дорожньо-транспортних пригод на дорогах Тернополя та області. Серед травмованих двоє неповнолітніх.

Три автівки зіткнулися 26 березня на дорозі Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка, неподалік села Кам’янки Підволочиської територіальної громади.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Toyota Prado не впорався з керуванням, виїхав частково на смугу зустрічного руху та врізався у Hyundai Elantra. В результаті удару Hyundai відкинуло на іншу смугу і там в іномарку в’їхав автомобіль ВАЗ.

До лікарні за меддопомогою звернувся кермувальник ВАЗу та пасажир Hyundai. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння стало причиною автопригоди у Тернополі. Водій Volkswagen Golf, рухаючись проспектом Степана Бандери, не дотримався безпечної дистанції і допустив зіткнення із попутним транспортним засобом – з Hyundai Santafe. Легкі тілесні ушкодження отримав пасажир Volkswagen Golf.

Двоє неповнолітніх потрапили до лікарні в результаті аварії. ДТП трапилася 26 березня в селі Колодіївка Скалацької громади. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що шістнадцятирічний житель Гусятина їхав разом з однолітком на мотоциклі Loncin. Юнак не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в автомобіль Opel Astra.

Кермувальника мототранспорту госпіталізували до реанімації. Його пасажир також потрапив до медзакладу.

Ще одну автопригоду того ж вечора зареєстрували у селі Петриків. Водійка автомобіля Volkswagen Passat допустила наїзд на пішохода 2006 року народження. Потерпілого з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

Усі аварії внесені в ЄРДР. Триває слідство.