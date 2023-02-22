На переході у Чорткові автівка збила пішохода

Про те, що стала жертвою дорожньо-транспортної пригоди, на лінію “102″ повідомила жителька Чорткова. 52-річну жінку 21 лютого близько 9 ранку збив автомобіль марки Ford Escape.

На місце аварії виїжджали працівники поліції. У ході перевірки стало відомо, що кермувальниця автівки перед пішохідним переходом не встигла вчасно загальмувати і як результат – здійснила наїзд на перехожу. Потерпіла знаходилася на нерегульованому пішохідному переході.

Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до травматологічного відділення. Водійка попередньо твереза, але у неї взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.