На Теребовлянщині автівка переїхала жінку

З численними переломами в хірургічне відділення Теребовлянської лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жінку.

Травми вона отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 20 лютого близько 19:20 у Теребовлі.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля RENAULT допустив наїзд на невідому. За словами кермувальника, жінка знаходилася на проїжджій частині дороги і він її не помітив.

48-річну теребовлянку доправили до лікарні. У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.