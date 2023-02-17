У ДТП на Кременеччині загинув велосипедист

На автодорозі Доманове—Ковель—Чернівці—Тереблече 16 лютого працівники поліції зареєстрували дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими.

В селі Білокриниця близько 13:30 водійка автомобіля Mercedes-Benz В-180, уродженка Рівненської області, допустила наїзд на велосипедиста.

За попередніми даними, потерпілий їхав проїзною частиною. 49-річний чоловік від отриманих травм помер на місці події.

У жінки взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно із частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.