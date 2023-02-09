Слідчі Тернополя розшукують очевидців ДТП

13 грудня близько 20:10 на вулиці Збаразькій у Тернополі, неподалік будинків №№ 29 та 29А, водій на автомобілі марки SKODA-SPACEBACK (червоного кольору) збив пішохода.

Кермувальник після автопригоди втік, а потерпілий від отриманих травм помер дорогою до лікарні. Водія-втікача оперативники розшукали. Триває слідство.

Працівники поліції просять відгукнутися людей, які бачили дану автопригоду.

Інформацію можна повідомити за номерами телефонів: 27-11-70(чергова частина Тернопільського РУП), 27-12-58(чергова частина ГУНП), а також відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП 0352-27-12-84. Анонімність гарантується.