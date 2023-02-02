Поліцейські Тернопільщини закликають пішоходів та велосипедистів бути помітними на дорозі

Серед причин недостатньої видимості на дорогах – і погодні умови, і критичні проблеми в енергетиці, через які неможливо освітлювати проїжджі частини. Тому поліцейські рекомендують використовувати світловідбиваючі елементи, які допоможуть водіям побачити пішохода або велосипедиста у нічний час. Навіть у дощ, туман ці наклейки не втрачають своїх властивостей.
Велосипедистам поліцейські нагадують, що, згідно з Правилами дорожнього руху, вони зобов‘язані укомплектувати велосипед світловідбивачами катафотами: спереду — білого, по боках — жовтогарячого, позаду — червоного кольору. Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар.
Якщо ви є свідомими учасниками дорожнього руху — в темну пору доби “засвітіться”, це допоможе зберегти життя та здоров’я.