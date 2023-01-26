Іномарка в Тернополі збила жінку

З тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жінку. Жителька села Великі Бірки 1984 року народження потрапила під колеса автомобіля.

Аварія трапилася 25 січня близько 18:00 у Тернополі. За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault Logan на регульованому пішохідному переході збив пішохода.

Жінку госпіталізували до лікарні, а у кермувальника взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство згідно із статтею 286 Кримінального кодексу України.