На Лановеччині снігоочисник смертельно травмував перехожого

Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками трапилася 21 грудня близько 18:00.

На автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече водій вантажного самоскида, обладнаного ковшем для розчищення дорожнього покриття, допустив наїзд на перехожого.

Житель села Старий Вишнівець, 1958 року народження, знаходився на проїжджій частині дороги.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій вантажівки “МАЗ” зачепив ковшем перехожого. Травми чоловіка виявилися несумісними із життям.

У кермувальника взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно із частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.