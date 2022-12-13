На Тернопільщині зростає кількість ДТП у темний період доби

Відсутність вуличного освітлення, темний одяг, різка зміна погоди, а також ігнорування правил дорожнього руху як водіями, так і пішоходами – основні причини автопригод.

Три аварії у темний період доби зареєстрували слідчі на дорогах Тернопільщини 12 грудня. У всіх випадках під колесами автомобілів опинилися пішоходи.

В селі Підгороднє близько 17:15 водій Volkswagen Transporter збив тернополянина, 1948 року народження. Чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення.

Із забоями до медзакладу бригада екстреної медичної допомоги доправила і 28-річну жительку Тернополя. Жінка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Аварія трапилася о 18:30 на вулиці Лесі Українки. Водій Renault Trafic пізно помітив перехожого і не встиг вчасно загальмувати.

Чергову аварію на пішохідному переході зареєстрували працівники поліції о 22:10. На вулиці Карпенка жертвою ДТП стала тернополянка, 2001 року народження. Вона потрапила під колеса автівки Mitsubishi Grandis. Потерпілу госпіталізували до медзакладу.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Шановні учасники дорожнього руху, жоден пішохідний перехід не гарантує вам безпеки. Темний одяг, ожеледь на дорогах або мряка заважають водіям вчасно помітити людину і загальмувати.

Убезпечити себе можна світловідбивальними флікерами та ліхтариками. Пам’ятайте, світловідбивачі зменшують ризик аварії за участю пішохода у 6 разів. Пішоходи, які мають на одязі сітловідбивальні елементи, на 85% знижують шанс потрапити в аварію. Адже водії помічають пішоходів раніше і зреагувати можуть швидше.

До “ворогів” безпеки належать і навушники та телефонні розмови на проїжджій частині. Це відвертає увагу від правил дорожнього руху і призводить до нещасть.

Бережіть себе. Переконайтеся, що авто встигає загальмувати й лише тоді переходьте дорогу. Не поспішайте, бо навіть заощаджена хвилина може забрати найцінніше – життя.