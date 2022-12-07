У Тернополі на пішохідному переході під колеса авто потрапили двоє людей

Три аварії за добу, 6 грудня, зареєстрували працівники поліції на дорогах Тернополя та області.

Неподалік села Устечко Чортківського району не розминулися вантажівка та легковий автомобіль. Аварія трапилася близько 12:30. За попередньою інформацією, водій автомобіля “MAN HSE 19FT”, об’їжджаючи вибоїни на дорозі, виїхав на смугу зустрічного руху. Цей маневр спровокував ДТП – вантажівка зіткнулася із Volkswagen Jeta, якою керував житель Франківщини.

У результаті удару легкі тілесні ушкодження отримав пасажир іномарки.

З переломами та тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної допомоги госпіталізувала жінку, 1958 року народження. Травми тернополянка отримала в результаті аварії. Її на пішохідному переході на вулиці Гетьмана Мазепи збив водій автомобіля “Nissan”.

Того ж дня о 22:20 до обласної дитячої лікарні звернувся дев’ятирічний хлопчик. Його з тілесними ушкодженнями після автопригоди госпіталізували в травматологічне відділення. Про це на лінію “102″ повідомив черговий лікар.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що малолітній був пасажиром в автомобілі Daewoo Lanos. Водій автівки, неподалік села Городище, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Тривають перевірки.