У ДТП на Тернопільщині загинув чоловік

Смерть на підприємстві зареєстрували працівники Тернопільського райуправління поліції. В обласному центрі трактор переїхав чоловіка.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 5 грудня близько 12:30. Сільгосптехніка стояла на оглядовій естакаді, але в якийсь момент трактор почав з’їжджати і наїхав на водія, який знаходився поруч.

Врятувати 60-річного жителя Тернопільського району не вдалося. Його травми виявилися несумісними із життям.

Потрапили до лікарні з тілесними ушкодженнями і двоє жителів Кременецького району. Чоловіків в селищі Товсте близько 14:50 збив водій автомобіля Volkswagen Passat. На місце пригоди виїждждала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, кермувальник на момент аварії перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він здійснив наїзд на велосипедиста, 1986 року народження, та 19-річного пішохода. Після аварії водій залишив місце події.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами оперативники встановили місцеперебування втікача. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.