У Тернополі на переході автомобіль збив маму з візочком

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася в Тернополі 1 грудня близько 17:00. На вулиці Київській на нерегульованому пішохідному переході водій Renault Logan здійснив наїзд на тернополянку, 1989 року народження, яка переходила дорогу з дитиною у візочку.

В результаті удару і мамі, і однорічній дитині надавали медичну допомогу. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Ще один пішохід потрапив під колеса транспортного засобу у тернополі на вулиці Руській. Чоловіка о 18:00 на переході збив водій маршрутного таксі. Чоловіка доправили до травмпунку.

По обох аваріях тривають перевірки.