У Тернополі в ДТП постраждав пішохід, а також два кермувальники

Чотири автомобілі отримали механічні ушкодження, а двоє водіїв та один пішохід потрапили до лікарні – наслідки аварій у Тернополі 10 листопада.

Близько 8:40 водій автомобіля Nissan, рухаючись в напрямку вулиці Замонастириського на “Горбатому мосту” збив пішохода. За попередньою інформацією, дівчина переходила дорога в межах нерегульованого пішохідного переходу. Дев’ятнадцятирічну потерпілу госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Одна ДТП, чотири пошкоджених автівки та двоє кермувальників у лікарі. Аварія з такими наслідками трапилася неподалік ТРЦ “подоляни” близько 14:30.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водійка автомобіля OPEL INSIGNIA, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустила VOLKSWAGEN CADDY і врізалася в нього. Після удару автівки за інерцією відкинуло на інші іномарки, які стояли припарковані на узбіччі. Це SKODA та CHERY. В цих автомобілях на момент аварії людей не було.

Двох кермувальників бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала до лікарні. У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.