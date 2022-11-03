Дві автопригоди з травмованими трапилися у Тернополі

Троє людей потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортних пригод. Серед постраждалих – дев’ятирічна дівчинка. 2 листопада працівники поліції зареєстрували в обласному центрі дві аварії.

З тілесними ушкодженнями до дитячої лікарні госпіталізували малолітню тернополянку. Дівчинка потрапила під колеса автомобіля. За попередньою інформацією, водій Mercedes B200, рухаючись вулицею Карпенка, не встиг загальмувати, коли на дорогу раптово вибігла дитина. Дівчинку госпіталізували, а у водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Дана аварія трапилася близько 15:00.

О 17:00 на вулиці Будного працівники поліції зареєстрували ще одну автопригоду. Там не розминулися мотоцикл та іномарка.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій Peugeot Expert, здійснюючи маневр повороту, виїхав на смугу зустрічного руху і як результат – допустив зіткнення з мотоциклом Honda. В результаті удару до лікарні з тілесними ушкодженнями потрапив кермувальник мототранспорту та його пасажир.

Причини обох аварій встановить слідство. Факти про них внесені в ЄРДР згідно із статтею 286 ККУ.

Працівники поліції звертаються до водіїв та пішоходів бути уважними на дорозі, не нехтувати правилами дорожнього руху.

Водії – не поспішайте, бо 5 чи 10 хвилин можуть вартувати вашого життя чи життя іншої людини. Не намагайтеся «проскочити» на жовтий сигнал світлофора, тому що з іншого боку може бути такий же водій, який захоче «проскочити», або пішохід, який закінчує перехід.

Не сідайте за кермо напідпитку, бо у разі небезпечної ситуації ви не зможете адекватно відреагувати.

Обов’язково використовуйте паски безпеки, які рятують від важких травм та летальних випадків.

Бережіть своїх дітей – використовуйте дитячі автокрісла та нагадуйте малечі щодня правила дорожнього руху. Навчайте дітей переходити дорогу у встановлених місцях. Розказуйте їм про небезпеку, яку несе автомобіль.

Подбайте про те, аби зробити школярів видимими на дорозі у темну пору доби. На одязі та рюкзаках малечі повинні завжди бути світловідбиваючі елементи.

Бережіть одне одного і не забувайте, що життя людини – це найвища цінність.