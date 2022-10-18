У двох аваріях на Тернопільщині травмувалися четверо водіїв та пасажир

Дві дорожньо-транспортних пригоди впродовж понеділка, 17 жовтня, зареєстрували працівники поліції на автошляхах Тернопільської області.

Про перекинуту вантажівку та трактор, травмованих водіїв й збиту електричну опору на лінію “102″ повідомила жителька Теребовлі. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, аварія трапилася близько 12:00 в межах села Плебанівка. Водій автомобіля МАЗ допустив зіткнення з трактором, який з причепом, рухався попереду. В результаті удару вантажівка злетіла в кювет та там перекинулася. Тілесні ушкодження отримали обоє кермувальників. Водії попередньо тверезі.

Протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння отримав водій автомобіля Lanos. У Чорткові чоловік виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в BMW 323. Обох водіїв, а також 18-річного пасажира Daewoo оглядали лікарі бригади екстреної меддопомоги..

У всіх учасників ДТП взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Обидві автопригоди внесені в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ. Триває слідство.