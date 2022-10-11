У ДТП на Тернопільщині потрапив водій автомобіля Audi A4

Не впорався з керуванням та допустив виїзд на смугу зустрічного руху – попередня причина дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 10 жовтня близько 22:20 в селі Городище Козівської територіальної громади.

На місце пригоди виїжджали працівники поліції. У ході перевірки стало відомо, що водій іномарки, не впорався з керуванням на повороті і як результат – транспорт з’їхав за межі дороги, перекинувся і за інерцією врізався в огорожу.

На момент аварії в салоні авто перебувало двоє пасажирів 2000 та 2001 років народження. Вони отримали тілесні ушкодження. Водій попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ.