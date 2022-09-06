У Тернополі поліцейські врятували пенсіонера від самогубства

Швидкість та чіткість дій співробітників сектору протидії домашньому насильству Тернопільського районного управління поліції допомогла запобігти спробі самогубства пенсіонера.

Інцидент трапився у понеділок, 5 вересня, близько 10.30 на масиві «Дружба». Під час чергування поліцейські отримали повідомлення від жителя обласного центру про те, що його 92-річний дідусь поводиться агресивно.

Приїхавши за вказаною адресою, старший інспектор Павло Пелешок та інспектор Анна Фемчина побачили, що на підвіконні відчиненого вікна 5-го поверху сидить літній чоловік та погрожує зістрибнути. Біля під’їзду вже почався збиратися натовп людей.

Як розповів старший інспектор Павло Пелешок, у цей час до поліцейських підбігла жінка - донька чоловіка. Вона розповіла, що її батько перебуває один у зачиненій квартирі та передала правоохоронцям ключі від помешкання.

«Ми розуміли, що потрібно діяти негайно, аби не втратити час. Отримавши ключі, ми миттю з напарницею піднялися до квартири. Непомітно відчинили вхідні двері та затягнули пенсіонера у середину помешкання». Врятованого чоловіка правоохоронці передали медикам.