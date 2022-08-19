Зустрічай свого надійного товариша – новий проєкт з оцінки надання послуг «Твій ГСЦ МВС». ???? Він допоможе тобі лишити свій відгук про роботу сервісних центрів МВС, а нам отримати твою зворотню реакцію. Усе заради підвищення якості державних послуг.
Вебплатформа «Твій ГСЦ МВС» врахує всі зауваження та побажання у кілька кроків:
✅ скануй QR-код
✅ дай відповіді на 5 питань
✅ будь почутим!
Це займе не більше хвилини!
Проєкт «Твій ГСЦ МВС» вже діє в Київській, Рівненській, Тернопільській областях та місті Києві.
Усі ваші відгуки – це ще один крок до досконалого сервісу. А там і до Перемоги недалеко. Все буде Україна!