Зустрічай свого надійного товариша – новий проєкт з оцінки надання послуг «Твій ГСЦ МВС». ???? Він допоможе тобі лишити свій відгук про роботу сервісних центрів МВС, а нам отримати твою зворотню реакцію. Усе заради підвищення якості державних послуг.

Вебплатформа «Твій ГСЦ МВС» врахує всі зауваження та побажання у кілька кроків:

✅ скануй QR-код

✅ дай відповіді на 5 питань

✅ будь почутим!

Це займе не більше хвилини!

Проєкт «Твій ГСЦ МВС» вже діє в Київській, Рівненській, Тернопільській областях та місті Києві.

Усі ваші відгуки – це ще один крок до досконалого сервісу. А там і до Перемоги недалеко. Все буде Україна!