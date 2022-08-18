Працівники поліції краю змагалися з міні-футболу

Чемпіонат із міні-футболу серед правоохоронців, спільно з Тернопільською обласною організацією фізкультурно-спортивного товариства “Динамо”, відбувся у Тернополі. Впродовж двох днів за першість змагалися 11 команд з різних служб поліції області.

Кожен з 99 – ти гравців показав себе на найвищому рівні та відстоював честь своєї команди. Після попередніх ігор до фіналу вийшли збірна команда відділень поліції, слідчого управління та Кременецького районного віддлу поліції.

Фінальний турнір пройшов у запеклій боротьбі за переможний кубок.

За результатами змагань третю сходинку посіла команда слідчих, друге виборола збірна районних поліцейських. Абсолютним чемпіоном змагань стали працівники кременецької поліції.

Голова обласної організації «Динамо» Олександр Богомол подякував учасникам змагань за високий рівень гри та побажав їм подальших звершень

Команду переможця та інших учасників футбольного чемпіонату нагороджено кубком та медалями.