Поліцейські Тернопільщини розшукали 125 неповнолітніх

До ювенальних поліцейських області впродовж року надійшло 120 повідомлень та заяв щодо розшуку 125 неповнолітніх. Завдяки злагодженим спільним діям правоохоронців та небайдужих громадян усіх дітей розшукали та повернули додому.

Правоохоронці реагували оперативно на кожне повідомлення про зникнення дитини. Місцезнаходження 117 неповнолітніх вдалося встановити упродовж доби.

За словами начальника відділу ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області Петра Тиховича, найбільша кількість повідомлень про зникнення дітей надходила до Тернопільського районного управління поліції – 66, відділення поліції №1 (Борщів)– 9, Кременецького відділу поліції – 7, відділення поліції №1 (Тернопіль) – 6.

Ефективно працює система сповіщення про розшук дітей у рамках соціальної програми «Пошук дітей» від оператора «Київстар». Тепер до пошуку зниклих приєднався і онлайн-сервіс виклику авто «Uklon».Детальна інформація про розшук дитини буде поширюватися серед користувачів сервісу саме в тих зонах, де її востаннє бачили.

Зазвичай, зазначають ювенальні поліцейські, діти тікають від непорозуміння в сім’ях або ж через особистісні конфлікти. Сюди ж можна віднести й перше нерозділене кохання, перші розчарування у побудові стосунків.

Варто більш уважніше ставитися до своїх синів та доньок, цікавитися їхнім шкільним життям, дозвіллям. Декілька порад від поліцейських батькам:

- будьте уважні до того, що ви говорите своїм дітям;

- виховуйте дітей, подаючи їм бездоганний приклад, будьте для них порадниками, друзями;

- знаходьте можливість підтримати свою дитину;

- телефонуйте своїм дітям, цікавтесь, місцем перебування їх дозвіллям та станом здоров’я;

- робіть все для того, щоб діти не втратили довіри до Вас.

У разі зникнення дитини– не зволікайте, а одразу звертайтеся за допомогою на спецлінію 102. Це дозволить оперативно встановити місце перебування розшукуваного, залучити додаткові технічні засоби.