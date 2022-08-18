Кременецькі поліцейські встановили зловмисника, причетного до крадіжки смартфонів

Зловмисник виніс з торгового закладу дев’ять засобів зв’язку на суму понад двадцять тисяч гривень.

Крадіжка сталася 14 серпня о п’ятій годині ранку в Почаєві. До поліцейських надійшло повідомлення про те, що в торговий заклад, який займається продажем мобільної техніки, шляхом пошкодження вікна проникла невідома особа та викрала дев’ять смартфонів.

У ході оперативних заходів розшуківці спільно з дільничними офіцерами встановили, що до злочину причетний раніше судимий житель села Великі Млинівці, 1992 року народження. Зловмисник лише декілька місяців тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вбивство. Поліцейські вилучили у підозрюваного сім мобільних телефонів.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 (крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.