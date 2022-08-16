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В аварії на Чортківщині загинув 66-річний водій мікроавтобуса

Категорія: ДТП

Винуватця ДТП затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

15 серпня близько 17 години до поліцейських надійшло повідомлення про дорожньою-транспортну пригоду, що трапилася в селі Рожанівка Чортківського району.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що 19-річний водій автомобіля «Volkswagen Touareg» – житель Чорткова під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем «Volkswagen Transporter» за кермом якого перебував 66-річний житель села Ангелівка Чортківського р-ну. Від отриманих травм водій мікроавтобуса помер у лікарні.

19-річний винуватець ДТП також перебуває у медичному закладі. Його затримано в порядку статті 208 КПК.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

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