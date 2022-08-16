Смерть у воді: втопився мешканець Тернопільського району

Трагічний випадок трапився в селі Вибудів Козівської громади. В місцевій водоймі виявили тіло чоловіка.

На місце події виїждали працівники поліції та рятувальники. Як з’ясувалося, утоплений – місцевий житель 1963 року народження.

Під час попереднього огляду слідів насильницької смерті правоохоронці не виявили, тіло направлено на проведення медичної експертизи. Слідчі встановлюють детальні обствини події.

Нагадуємо: вода помилок не прощає! Ні в якому разі не заходьте у воду в нетверезому стані. Уникайте купання наодинці, адже у випадку біди – ніхто не зможе прийти вам на допомогу.

Не залишайте поблизу водойм дітей без нагляду дорослих. Діти повинні купатися лише під наглядом батьків!