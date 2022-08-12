Псевдокоханець ошукав жительку Тернопільщини на 1000 американських доларів

Мешканка обласного центру стала жертвою афериста, якому вдалося ошукати її на сорок тисяч гривень. Даний факт задокументували працівники поліції.

Жінка розповіла, що в інтернеті познайомилася з іноземцем. Пара довгий час переписувалася й хлопець пообіцяв дівчині зробити цінний подарунок. Він зазначив, що в пакунку дівчину чекатиме чимала готівка, однак попросив її розмитнити посилку. Тернополянка погодилася та здійснила дві транзакції, оплативши обумовлену суму. Однак згодом вона збагнула, що стала жертвою пройдисвіта, адже останній зник з легко привласненими грішми.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Щоб не стати наступною жертвою шахраїв, поліцейські застерігають громадян не перераховувати гроші невідомим. Передоплата, яку вимагають пройдисвіти уже є тривожним сигналом, що вас намагаються обдурити. Особливо безглуздо висилати гроші іноземцю, якого ви ніколи в очі не бачили. У будь-якому разі не робіть поспішних кроків та не перераховуйте свої заощадження. Пам’ятайте, що дешевий сир буває тільки в мишоловці.