За минулі вихідні на Тернопільщині внаслідок дорожньо-транспортних пригод одна людина загинула, четверо травмувалися

30 липня наїзд на 83-річну пенсіонерку здійснив житель обласного центру, рухаючись на велосипеді по вулиці Шептицького. Жінка переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу. Внаслідок ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження у вигляді перелому ноги.

Цього ж дня у місті Кременець сталася дорожньо-транспортна пригода за участю водія легковика та мотоцикліста. Останній намагався обігнати автівку, яка повертала з головної дороги на другорядну. Як наслідок, водій мотоцикла госпіталізований в медичний заклад з чисельними травмами.

Аварія з летальним наслідком сталася в селі Лідихів Кременецького району. Внаслідок перекидання трактора загинув 63-річний місцевий житель, ще один чоловік отримав тілесні ушкодження.

Відомості за усіма фактами дорожньо-транспортних пригод внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу.

31 липня до лікарні з травмами потрапила 36-річна жителька селища Смига Рівненської області. Жінка на автомобілі зіткнулася з тепловозом на залізничному переїзді поблизу села Андруга Кременецького району. Поліцейські з’ясовують обставини ДТП. Відомості до ЄРДР внесено за статтею 276 (порушення правил безпеки руху залізничного транспорту) Кримінального кодексу.

Триває досудове розслідування