Три аварії за добу зареєстрували слідчі Тернопільщини

Четверо жителів Тернопільської області потрапили до лікарні з тілесними ушкодженнями 21 липня. Усі вони постраждали в дорожньо-транспортних пригодах.

В селі Більче-Золоте в цегляну огорожу врізався автомобіль Chevrolet Lacetti. Аварія трапилася о 10:20. За попередньою інформацією, водійка не впоралася з керуванням і, виїхавши на смугу зустрічного руху, врізалася в перешкоду.

В результаті удару і кермувальниця, і її пасажирка отримали тілесні ушкодження. Обох бригада швидкої доправила в травматологічне відділення.

У Тернополі на вулиці 15 Квітня близько 13:15 водій автомобіля Nissan Rogue, повертаючи ліворуч, збив пішохода. Жінка, 1954 року народження, звернулася за меддопомогою до травмпункту.

Близько 20:00 не впорався з керуванням та впав з мотоциклу дев’ятикласник на Чортківщині. Хлопець, керуючи двоколісним мототранспортом, втратив рівновагу, впав та отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.

Усі аварії внесені в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ. У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.