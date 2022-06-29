За минулу добу у ДТП потрапили велосипедист та водій самоката

28 червня працівники поліції зареєстрували дві дорожньо транспортних пригоди в якій травмувалися люди. Проте в обох учасники аварій – водії велосипеда та скутера.

Близько 15:40 на вулиці Микулинецькій при виїзді з другорядної дороги на головну, водій автомобіля Skoda Fabia збив велосипедиста, 1998 року народження. Чоловік отримав травми. Його госпіталізували в травматологічне відділення.

Того ж дня на набережній Циганки хлопець на самокаті збив дворічну дитину. Аварія трапилася біля фонтанів. Після нещастя водій самоката не зупинився, а поїхав далі. Його особу встановлюють працівники поліції.

Правоохоронці звертаються до водіїв велосипедів та самокатів їздити у спеціально відведених місцях та доріжками, призначеними для цього транспорту. В громадських місцях не зловживати швидкістю, адже в будь-який момент під колесами може опинитися випадковий перехожий. Варто бути уважними і водіям автівок.