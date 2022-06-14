У ДТП на Чортківщині загинула жінка, а в Теребовлянському районі в аварію потрапив рейсовий автобус

Одна людина загинула, а п’ятеро отримали травми – наслідки дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 13 червня близько 14:00 на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля ЗАЗ Таврія, житель Львова, здійснюючи поворот ліворуч, врізався в авто FORD FOCUS.

Пасажирка ЗАЗу, львів’янка 1953 року народження, загинула на місці аварії. Кермувальник та ще троє пасажирів даного транспортного засобу отримали тілесні ушкодження.

Звернувся за меддопомогою і водій FORD FOCUSа. Дана автопригода внесене в ЄРДР згідно із ч.2 ст. 286 ККУ.

14 червня, неподалік села Кровінка Теребовлянської територіальної громади, зіткнулися маршрутний автобус “ЧАЗ-А”, який рухався за маршрутом Целіїв-Тернопіль та автомобіль “VOLKSWAGEN-LT”.

Працівники поліції встановлюють, чи були пасажири в транспортних засобах. За попередньою інформацією, травми отримав кермувальник автівки.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.