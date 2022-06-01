У Тернополі 14-річний велосипедист збив дівчинку

З тілесними ушкодженнями екстрена медична допомога госпіталізувала п’ятирічну дитину. 31 травня близько 20:00 на лінію “102″ надійшло повідомлення про те, що у Тернополі біля фонтану в парку Національного Відродження хлопчик на велосипеді збив дівчинку.

При виїзді слідчо-оперативної групи з’ясувалося, що велосипедист – малолітній житель обласного центру. Він, їдучи на двоколіснику, не впорався з керуванням та збив іншу дитину. Дівчинку з переломами госпіталізували в травматологічне відділення.

Працівники поліції звертаються до батьків бути уважними, дітям пояснювати, що кататися на велосипедах чи самокатах потрібно по спеціально відведених смугах.