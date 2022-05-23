Шість автопригод трапилося минулими вихідними на дорогах Тернопільщини

Двоє людей загинуло, а сімох з травмами госпіталізували до лікарні – наслідки шести дорожньо-транспортних пригод, які трапилися 21-22 травня на дорогах Тернопільщини. Двох водіїв затримали відповідно до статті 208 КПК за кермування автомобілями у стані алкогольного сп’яніння.

21 травня близько 15:00 на лінію “102″ надійшло повідомлення від фельдшера бригади екстреної меддопомоги про аварію на автодорозі Татарів-Косів-Коломия-Борщів-Кам’янець-Подільський, неподалік села Верхняківці Чортківського району.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля DAEWOO LANOS врізався у бетонний стовп. В результаті удару пасажирку госпіталізували до лікарні.

Не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та допустив зіткнення із деревом водій автомобіля HONDA CIVIC. Аварія трапилася на дорозі Почаїв-Радивилів-Броди, поблизу села Будки. Від отриманих травм 28-річний кермувальник загинув на місці ДТП.

22 травня близько 19:20 летально завершилася автопригода для 56-річного пасажира автомобіля ВАЗ 2109. Потерпілий сів в салон до водія у стані алкогольного сп’яніння, який не впорався з керуванням та перекинувся у кюветі. Нещастя трапилося між селами Новики та Іванчани Збаразької територіальної громади. Водія – жителя Львівської області, 1970 року народження затримали.

З тілесними ушкодженнями доправили до лікарні і сімнадцятирічного мотоцикліста. Юнак, керуючи мотоциклом марки Lifan не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя і врізався в металеву огорожу.

Водій автомобіля Audi 80 та двоє пасажирів потрапили до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня важкості в результаті аварії, яка трапилася близько 21:40 на Теребовлянщині. Водій Audi 80 не впорався з керуванням і автівка перекинулася. Даний факт внесли в ЄРДР згідно з статтею 286-1 ККУ, а водія затримали.

Небезпечні ігри стали причиною травмування шістнадцятирічної дівчини. Потерпіла під час відпочинку у лісі, отримала травми в результаті автопригоди. Вона вирішила прокататися ззовні, ставши позаду на виступ автомобіля Ford Transit Connect, яким керував одинадцятикласник. Проте не втрималася і впала. Її госпіталізували до реанімаційного відділення.

Усі автопригоди внесені в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ. У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.