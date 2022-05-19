Поліцейські Тернопільщини навчаються надавати домедичну допомогу за новими стандартами

Надавати домедичну допомогу постраждалим в умовах бойових дій відповідно до сучасних стандартів навчаються працівники Головного управління Нацполіції Тернопільщини. Курси проводять фахівці національного медуніверситету імені Івана Горбачевського за підтримки Американської агенції з розвитку USAID, а саме проєкту “Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців”.

“Від початку війни Міністерство охорони здоров’я України затвердило нові настанови з надання домедичної допомоги. Їх стало аж 29 і одна з них – надання домедичної допомоги в умовах ведення бойових дій. Ця настанова є новою і вона для багатьох працівників поліції також є новою, а тому наш університет розпочав проєкт на волонтерських засадах для працівників Нацполіції, для працівників надзвичайних ситуацій та для цивільного населення”, – розповів доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини Тернопільського національного медичного університету імені І. Горбачевського Арсен Гудима.

Впродовж п’яти годин учасники курсу вивчають основні елементи надання меддопомоги під час воєнних дій, неподалік вибухів чи під обстрілами. Організатори та працівники центру симуляційного навчання створюють ситуації, наближенні до реальних бойових дій.

“Що робити, коли ти опинався в такій ситуації, як цивільна особа чи як працівник поліції – як надати допомогу собі чи побратиму, як уникнути ураження, що і як робити при найтяжчих ускладненнях – як зупинити масивну зовнішню кровотечу, як забезпечити прохідність дихальних шляхів і методи евакуації постраждалого із зони ведення бойових дій та що робити поки їде швидка”.

Арсен Гудима переконаний, що ці курси необхідні, адже вони готують людину до військових та надзвичайних подій, від яких ніхто не застрахований. Нещастя може трапитися не лише під час війни, але й у мирний час на службі.