У автопригоді на Тернопільщині травмувалася дворічна дитина

З тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості до дитячої лікарні бригада екстреної допомоги госпіталізувала дівчинку, 2020 року народження. Травми дитина отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 5 травня близько 13:30 на автодорозі Бережани-Рогатин. Жителька Саранчуківської територіальної громади, керуючи автомобілем GEELY в селі Куряни, що на Бережанщині, не впоралася із керуванням, допустила з’їзд в кювет, де транспорт перекинувся.

У кермувальниці взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно зі статтею 286 ККУ.

Працівники поліції звертаються до усіх учасників дорожнього руху не ігнорувати правила безпеки, а особливо ті, які стосуються дітей. Згідно з ПДР транспортування дітей віком до 12 років і зростом до 145 см забороняється без спеціальних утримувальних пристроїв.

Дитяче автокрісло захищає малюка при будь-яких ДТП і утримує його в стабільному положенні при різких поворотах і прискореннях.