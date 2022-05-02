Автопригоду із летальними наслідками зареєстрували на Тернопільщині слідчі

Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть розслідують слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в області. Першого травня близько 18:15 надійшло повідомлення від поліцейського Шумського відділення про те, що під час патрулювання на виїзді із села Гриньківці на узбіччі дороги він виявив автомобіль ВАЗ-2106, який врізався в дерево.

Ознак життя водій не подавав. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та бригада екстреної меддопомоги. Проте лікарі констатували смерть п’ятдесятирічного чоловіка.

За попередніми даними, водій автівки не впорався з керуванням та допустив з’їзд із проїжджої частини на ліве узбіччя. Автівка зупинилася лише після того, як врізалася в дерево.

Слідчі встановлюють причини ДТП. Триває слідство.