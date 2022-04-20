Водії та пішоходи, будьте уважними!

З тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної допомоги госпіталізувала жінку, 1942 року народження. Травми жителька Тернополя отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 19 квітня близько 11:40 в дворі будинку на проспекті Злуки. За попередньою інформацією, водій автомобіля Ford Transit, здійснюючи маневр розвороту, та рухаючись заднім ходом, хдійснив наїзд на потерпілу.

У кермувальника взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.