У Тернополі не розминулося два автомобілі

Двоє киян з тілесними ушкодженнями потрапили до лікарні. Травми чоловік та жінка отримали в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 18 квітня близько 9:30 на вулиці Львівська у Тернополі, а саме на трасі Терноіль-Львів-Рава-Руська.

На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля TATA, виїжджаючи з автозаправної станції, допустив зіткнення з Subaru.

В результаті удару з травмами до лікарні звернулися водій та пасажир іномарки. У обох кермувальників взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно із статтею 286 Кримінального кодексу.